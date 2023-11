Plzeň vyhlásí nulovou toleranci hazardu, do dvou let chce zrušit herny i kasina

Předpis chce radnice neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Proti hazardu se podle něj postavili všichni radní, tedy koalice ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň.

„Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu,“ uvedl. Podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera (Pro Plzeň) jde likvidace hazardu ruku v ruce se snahou radnice zlepšovat bezpečnost ve městě. Podle analýzy z letošního ledna je v Plzni 37 heren a kasin. „Tyto provozovny v případě vydání vyhlášky zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ řekl.

Město očekává, že na odvodech z hazardu letos rozpočet získá přes 410 milionů Kč. V příštích letech bude ale suma kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku výrazně nižší, podle ekonomického úřadu magistrátu zhruba 130 milionů korun. „Pokles je dán převodem inkasa z on-line her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu z 65 na 45 procent u technických her (zejména automatů),“ uvedla mluvčí. Trend on-line navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání on-line her, proto bude příjem z hazardu zřejmě dál klesat.