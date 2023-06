Plzeňský kraj si bude s Jihočechy a třemi bavorskými okresy uznávat jízdenky

Pokud si dospělý cestující zakoupí v Plzeňském kraji jednodenní jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem bez MHD v Plzni za 240 Kč, bude moci jezdit libovolně po okresech Cham, Freyung-Grafenau a Regen a po Jihočeském kraji, a to jak v autobusech, tak ve vlacích. Po dnešním schválení smlouvy o vzájemném přeshraničním uznávání jízdních dokladů to ČTK řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

„Tento projekt na podporu turismu by měl být trvalý. Budeme sledovat počty jízdenek a cestujících a když rozdíly mezi regiony nebudou vyšší než 30 procent, tak si nebudeme vzájemně nic platit. Protože to by bylo hrozně složité. Němci mají třeba jízdenku GUTi, která je zdarma ke každému pobytu v penzionu, hotelu a podobně,“ uvedl Čížek. Plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) dnes označil dohodu jako historický milník dlouhodobých debat o sladění dopravy mezi plzeňským regionem, Bavorskem a ostatními kraji. Podle Čížka v tak velkém příhraničním území taková domluva zatím není.