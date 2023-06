Plzeň postavila u hráze Boleveckého rybníka přírodní dětské hřiště

Plzeň letos investuje do rekreační oblasti u nejoblíbenějšího městského rybníka miliony korun, řekl dnes ČTK při otevření hřiště primátorův náměstek Aleš Tolar (STAN). Rybník, který se v minulých letech potýkal s výrazným nedostatkem vody, má letos i díky přečerpávání přečištěné vody z Berounky nejvyšší hladinu za poslední roky. Loni chybělo do přepadu rekordních víc než 130 centimetrů vody, teď je to půl metru vody, řekl vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství městské organizace Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.