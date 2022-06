Správa železnic rekonstruuje výpravní budovu hlavního nádraží Plzeň

Obnovu 115 let staré výpravní budovy od základů po střechu musí mít SŽ kvůli dotaci EU hotovou do konce roku 2023. Letos stavbaři opraví hlavně střešní a obvodový plášť. V sobotu probíhal den otevřených dveří. Lidé, kteří se předem registrovali, mohli přijít až do 17:00, veškeré prohlídky ale byly plné.