Plzeň zesiluje podporu mladých talentů, pro inovativní firmy má nový systém PINE

Zmínil třeba firmy RoadTwin a Interconnect, které se SIT řešily mobilitu ve městě. Pomáhaly vytvářet aplikaci, která po zadání dat od všech stavebních investorů v Plzni namodeluje, co to udělá s dopravou. Dále zmínil firmu CIE, která se má stát lídrem virtuální reality v ČR, a firmu Congatec zabývající se internetem věcí. „Tyto a další firmy směřují město k autonomní mobilitě, pro niž teď řešíme unikátní polygon. Na nové tramvajové trati z Kaplířovy ulice k univerzitě lze mobilitu testovat. Ze světa už chodí žádosti, abychom se zúčastnili projektů Horizon. Oslovují nás také firmy na 6G mobilní sítě,“ řekl.

Zhruba 600 školáků od šesti do 15 let projde ročně Centrem robotiky, dalších 300 příměstskými tábory. „Dále do centra chodí stovky dětí na exkurze. S přesahem na základní školy to ovlivňuje až 1200 dětí,“ uvedl Šantora. Jako středoškoláci se pak mohou plynule přesunout do SIT Portu, který už tři roky zastřešuje menší stovky lidí od 16 let z regionu. „Svezeme sem střední školy třeba z celého kraje a inovujeme. Umíme jim říct něco k robotice, dronům, pomoci se sítí internetu věcí a podobně. Děti připravíme výrazně rychleji než školský systém. Pomáhají nám lektoři firem, které nadchnou děti,“ řekl.