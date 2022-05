Plzeň letos vybuduje šest nových cyklostezek nebo cyklotras zhruba za 60 milionů

Zhruba po deseti milionech korun půjde do šesti cyklistických linií. Ve dvou případech do takzvaných greenways, což jsou hlavní cyklistické magistrály podél řek, na něž se Plzeň dlouhodobě soustředí - letos v Doudlevcích podél Radbuzy k Malostranské ulici a z Křimic do Malesic podél Mže. Další povedou podél Vejprnického potoka, mezi zoo a lávkou přes Mži, na Bílé Hoře a poslední propojí Újezd a Červený Hrádek.

Na stezce podél Radbuzy je silný provoz a cyklisté tam musejí dávat pozor na chodce a kočárky. Samostatná tam bude asi 400 metrů dlouhá cyklostezka v místě lávky do firmy ETD, prodloužené Liliové ulice. Kolem loděnic a skály bude smíšená i pro chodce a zatím bude vynechaný úsek kolem hostince U Pechtů a kurtů. „Podél řeky protáhneme za tenisovými kurty jenom stezku pro pěší, kteří budou moci jít podél řeky dál. A cyklisté budou moci projekt dál smyčkou a poté se připojit pod most,“ uvedl náměstek. Do budoucna bude chtít město vylepšit i navazující Květnou ulici směrem do Malostranské, kde začíná být neúnosný mix aut, pěších a cyklistů.

Nejdelším letošním úsekem bude propojení Křimic s Malesicemi. „Údolí tím směrem má obrovský potenciál. A do budoucna diskutujeme s Městem Touškovem, Kozolupy a Vochovem, jak síť doplnit směrem k nim,“ řekl Vozobule. Asi kilometr dlouhá stezka podél Vejprnického potoka povede od „myší díry“ pod Novou Hospodou až na okraj Vejprnic, kde pokračuje do Tlučné i Nýřan. „Obce tam postavily krásné dlouhé úseky a my jsme teď za jeden a tři čtvrtě roku dotáhli chybějící kousek v Plzni,“ řekl šéf úseku dopravy a cyklodopravy Jan Hakl.

Propojka u zoo vyřeší nebezpečnou křižovatku s Radčickou ulicí. „Přestane se jezdit úzkým hrdlem za zoo, ale propojí se to mezi zahrádkami na lávku přes Mži směrem na Radčice,“ řekl Hakl. Podle cyklistické koordinátorky Radky Žákové je tam přejíždění nebezpečné kvůli špatnému rozhledu.

„Dále chceme vyřešit problém na Bílé Hoře, kde si soukromý majitel oplotil pozemek nad benzinkou před současnou cyklostezkou od Zruče. Cyklostezka tam nově zahne doleva před oploceným areálem a navedeme ji na Zručskou cestu, která je mnohem bezpečnějším koridorem,“ uvedl Vozobule. Město řeší i propojení Újezda a Červeného Hrádku přes lokalitu Na Dražkách, kde vzniknou dvě cesty - polní nahoru na kopec na spojnici mezi Bukovcem, Újezdem a Hrádkem a druhá dolů do nové zástavby v Červeném Hrádku.