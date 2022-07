Tachovské muzeum má novou expozici o historii, sahá od pravěku po 20. století

Podle ředitelky muzea Jany Hutníkové by muzea, jako je tachovské, by měla mít stálou expozici věnovanou lokální historii. „Sice to dnes není úplně moderní, ale my jsme si ověřili, že to očekávají návštěvníci, že se v muzeu stručně dozvědí, v jakém kraji se ocitli, a zároveň to očekávají školy, které k nám chodí na speciální programy,“ řekla.