Technologické centrum TechTower v Plzni za 720 mil. Kč se otevře 1. února

TechTower provozuje správa Informačních technologií města (SIT). Dlouhodobě podporuje podnikání a technické vzdělávání prostřednictvím SIT Portu, který se do TechToweru přesouvá. Bude tam pořádat technologické festivaly, hackathony (akce programátorů pracujících na zadaném projektu), start-up weekendy, workshopy, konference a další. Komunita mladých talentů bude v pátém patře v coworkingu. „TechTower má být místem, kde se začínající podnikatelé budou moci propojit s těmi, kteří už úspěchů dosáhli. Mohou nám tam vznikat, a hlavně zůstávat nové a úspěšné firmy,“ uvedl ředitel SIT Luděk Šantora. Projekt má pomoci transformaci Plzně z montoven do firem, které prodávají vlastní nápady a nelze je rychle přemístit do ciziny.