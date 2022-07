V Plzeňském kraji nedoporučují odborníci ke koupání nádrž České údolí u Plzně

„Naopak koupání nelze doporučit v nádrži České údolí, a to nejenom v souvislosti s výskytem sinic, které už tuto nádrž začínají ovládat, ale je třeba obezřetnosti i v době dešťových přívalů,“ řekl hydrobiolog Jindřich Duras, který rovněž kvalitu vybraných vodních ploch dlouhodobě sleduje. Nádrž je silně průtočná a při větších deštích se v ní rychle voda vymění, řeka Radbuza do ní pak přináší splach z kanalizací i z polí v povodí. „A pak hrozí mikrobiální riziko, to znamená riziko přítomnosti bakteriálních a virových částeček, které mohou působit negativně na zdraví člověka,“ uvedl Duras.