V Plzni začal dvakrát odložený festival Metalfest, poprvé je delší, čtyřdenní

„Festival Metalfest je poprvé čtyřdenní, je to mezinárodní událost, kde vystoupí 35 kapel z celého světa, jsou tady fanoušci z 25 zemí je to po třech letech největší akce. Je to návrat pro nás všechny do normálního pracovního života,“ řekl Jiří Daron z pořadatelské agentury Pragokoncert Bohemia. Podle něj 90 procent vstupenek na letošní ročník koupili fanoušci metalu už od roku 2019 do března 2020 před vypuknutím pandemie koronaviru. V poledne na začátek festivalu bylo v amfiteátru vedle zoo kolem 5000 fanoušků a další přijížděli, řekl Daron. K mání jsou stále permanentky i jednodenní vstupenky.