Víkend bude v DEPO2015 v Plzni patřit zahrádkářům a zahradničení

V sobotu se mohou návštěvníci dozvědět, o čem by měli přemýšlet před založením zahrady, jak mohou proměnit trávník v květnatou louku, jaké jsou hlavní zásady permakultury, tedy trvale udržitelných systémů v souladu s přírodou, nebo co to znamená starat se o přírodní zahradu. Neděle bude zaměřená na praktické informace o zeleninové zahradě, o zakládání trvalkového záhonu, o vhodných rostlinách do truhlíků, o zakládání kompostu nebo o zužitkování jedlého plevele. Oba víkendové dny bude v Tržnici DEPO2015 otevřený prostor pro bezplatnou měnírnu, neboli „swap“ rostlin.