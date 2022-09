Výstava v zoo v Plzni přibližuje africkou výpravu po stopách Hanzelky a Zikmunda

Expedice Z101 je první cestou Hanzelky a Zikmunda inspirována. Dnešní cestovatelé své plány poprvé představili Zikmundovi v roce 2020 při příležitosti jeho 101. narozenin ve Zlíně. V důsledku koronavirové pandemie byl start o rok odložen. „Za více než rok na cestě, od dubna 2021 do června 2022, jsme projeli Tunisko, Egypt a Súdán, abychom se následně přesunuli do oblasti Indického oceánu a strávili několik měsíců v ostrovních rájích. Seychely, Mauricius, Rodrigues, Mayotte, Réunion i Komory jsou místa, kam Hanzelka se Zikmundem nikdy nezavítali, ale o návštěvě těchto míst celý život snili. Svědčí o tom název knihy Miroslava Zikmunda Modrý Mauricius… a přece Austrálie!, kterou napsal již bez svého parťáka Jirky,“ řekl cestovatel Vaňourek. Jeho expedice tato místa projela a pro návštěvníky zoo z nich cestovatelé vybrali sérii fotografií zachycujících tamní jedinečnou přírodu.

Cesta Expedice Z101 nekončí. Od podzimu 2022 pokračuje dál svým speciálem, nazvaným na památku Jiřího Hanzelky George, až do Kapského Města a pak zpět do Evropy. „Stále platí, že je co objevovat a dobrodružství a zážitky je možné najít doslova všude. Svět se totiž mění a my s ním. Je dobré si to nejen uvědomovat, ale také to dokumentovat,“ dodal Vaňourek, který přestávky v cestování využívá nejen k uspořádání nashromážděných záběrů, ale také k získání pilotního a potápěčského průkazu.