Zastupitelé Plzně rozhodnou, jak rychle zmizí největší nepovolená stavba

Sedmipodlažní bývalý autosalon Carimex na Rokycanské třídě ve směru na Prahu, který Plzeňané nazývají „skleněné peklo“, nahradí komplex budov s byty, obchodním centrem a kancelářemi. Postaví je místní developeři InterCora a BC Real. Město už připravilo dohodu pěti stran o narovnání a spolupráci, kterou mají smluvní strany podepsat hned 9. května, pokud její návrh zastupitelé schválí. ČTK to dnes řekl primátor Pavel Šindelář (ODS). Investorská InterCora, která bude jedním ze signatářů, připravenou dohodu i záměr stavby potvrdila.

Stavební povolení na Carimex je z roku 1997. Plzeňský podnikatel objekt bez povolení výrazně zvětšil o několik přístaveb a o horní tři patra. Poté nedostavěný objekt chátral a začalo několik soudních sporů na určení vlastnictví pozemků. „Ale žádný stavební úřad a žádný soud to nedokázal vyřešit. Je to čtvrt století, to je strašné. Ale teď máme na stole dohodu. Je na zastupitelích, jestli ji akceptují,“ uvedl Šindelář.