Zimní prohlídky chystá v Plzeňském kraji Kašperk, Švihov či Horšovský Týn

Například Lesní zámek Kozel u Plzně otevřel 27. listopadu v jízdárně výstavu papírových betlémů, kterou doplňují ukázky vánočních zvyků a přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromků. Otevřeno je do 6. ledna příštího roku. Po skončení výstavy zámečtí zahradníci vysadí na jaře stromky do zámeckého parku.

Nejdelší tradici vánočních prohlídek v kraji má zámek v Horšovském Týně. Letos se tu koná 30. ročník. „S vánočními prohlídkami mezi svátky jsme začínali jako jedna z prvních památek v Česku už v roce 1991. Vynechali jsme jen minulé dva roky kvůli pandemii koronaviru,“ řekl ČTK kastelán Jan Rosendorfský. Zámek se letos otevře od 26. do 31. prosince a výzdoba zámeckých interiérů připomene vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně.

Staročeské Vánoce plné zvyků a tradic připravili na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci. Komentované prohlídky začaly 29. listopadu a potrvají do 23. prosince, vždy od úterý do pátku. Lidé se na nich dozvědí, kdo během adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje.