Analýza: Růst cen nových bytů v Praze se zastavil, průměrná cena 145 783 Kč/m2

„Nevíte, co se stane za měsíc. To developery nutí, aby byly hodně obezřetní s cenotvorbou a budou vyčkávat, za kolik budou schopni prodat,“ řekl Soural. Očekává, že někteří developeři můžou projekty i zastavovat.

Za druhé čtvrtletí se podle firem v Praze prodalo 950 bytů, díky čemuž vzrostla nabídka na 4150 bytů. To je téměř čtvrtinový meziroční nárůst. Přesto to je podle analýzy 15 procent pod dlouhodobým průměrem a více než 50 procent pod stavem, který by mohl dostatečně saturovat poptávku. Aby zvládla uspokojit potřeby trhu, musela by být v tuto chvíli zhruba dvojnásobná, uvedl Soural.