Aukce nabízejí Drtikolovy fotografie, ale i obrazy, další je v nabídce v neděli

V Česku tak vysokých cen zatím Drtikolovy fotografie nedosáhly. Nejdražší jeho fotografií prodanou na zahraniční aukci bylo dosud dílo Sněžná vlna, která se před 15 lety prodala v New Yorku za 312 tisíc dolarů, v přepočtu tehdy za 6,5 milionu korun. Počátkem dubna ale aukční síň Christie's v New Yorku vydražila snímek Temné vlny za 352 800 dolarů, v přepočtu za 7,94 milionu korun včetně provize. Předaukční odhad u snímku, který do aukce dal hollywoodský herec Richard Gere, počítal s částkou 100 až 150 tisíc dolarů.