České dráhy v novém jízdním řádu přidají bezbariérové vlaky a vlaky s wifi sítí

České dráhy v novém jízdním řádu nabídnou kromě bezbariérových vlaků také 7579 vlaků s možností přepravy jízdních kol, z toho 495 vlaků se službou úschova během přepravy. V 63 dálkových spojích bude k dispozici restaurační vůz, v 93 vlacích bistro a v 229 vlacích roznáška občerstvení nebo automat. Pro cestující s dětmi do 10 let bude připraveno 495 vlaků s vyhrazenými vozy nebo oddíly, v 75 spojích budou mít cestující k dispozici dětské kino. Možnost nabíjet cestovní elektroniku za jízdy nabídne 2754 vlaků.

České dráhy s novým jízdním řádem zvýší ceny jízdenek o 9,5 procenta. Stejně stoupne od 10. prosince také cena univerzální železniční jízdenky OneTicket. Minulý rok zdražilo jízdné u ČD o 15 procent. České dráhy také přidají spoje do Polska a Rakouska, zkrátí cestovní časy o 15 minut na trase z Prahy do Berlína a o 12 minut cestu pendolinem z Prahy do Ostravy. Prodlouží se naopak cesta z Prahy do Plzně o pět až osm minut. Přibyde přímé noční spojení Prahy s Curychem.