Nový jízdní řád ve středních Čechách rozšíří PID a spojí region s dalšími kraji

Středočeský kraj spolu s Karlovarským, Plzeňským a Ústeckým krajem spustí společný projekt Čtyřmezí, který má propojit obce veřejnou dopravou bez ohledu na jejich krajskou příslušnost, zajistit návaznost přestupů i odstranit duplicitní spoje. Například linka 305 z pražského Zličína bude prodloužena z Lubence až do Karlových Varů, a to v tarifu PID. Řada středočeských obcí tím získá nové, dlouhodobě požadované spojení se sousedními kraji. Do Ústeckého kraje bude například prodloužena linka 405, přečíslovaná na 415, která pojede z Prahy přes Žatec do Kadaně.