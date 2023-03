Cestující na lince metra C čeká kvůli opravě stropní desky další výluka

Podle dřívějšího vyjádření DPP čeká na cestující na lince C další výluka o Velikonocích od 7. do 10. dubna, a sice mezi Vltavskou a I. P. Pavlova, kde bude podnik vyměňovat staré dřevěné pražce za betonové. Lidé budou moct jet náhradní autobusovou dopravu. Další výměna pražců je plánována v úseku Muzeum-Pražského povstání. Práce se uskuteční od 1. do 10. července a také v tomto případě bude zavedena náhradní doprava. Poslední letošní výměna se uskuteční od 17. do 19. listopadu mezi Vltavskou a I. P. Pavlova.