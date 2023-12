Cirk La Putyka uvede od 7. prosince premiéru novocirkusového kabaretu R.I.E.

Představení je do 15 let nepřístupné. Vystoupení R.I.E. neboli Rest In Euphoria (Odpočívej v euforii), bude nabízet soubor s režisérem Rostislavem Novákem ml. do 31. prosince v pražském prostoru Jatka78. Představení s 16 účinkujícími ze zahraničí i České republiky poskytne na stupňovité scéně podívanou s mnoha novocirkusovými akrobatickými disciplínami na pomezí kabaretu, burlesky, tance nebo i nahoty. ČTK o tom za tvůrce informoval Jiří Sedlák.