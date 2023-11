Do Prahy se mohou vrátit „výherní“ automaty, politici se přou o novou vyhlášku

Podle Čižinského se Lněnička snaží o návrat tvrdého hazardu do hlavního města. Pokud by vyhláška – byť jen na okamžik – přestala platit, provozovatelé kasin by požádali o povolení k provozu hracích automatů a podle zákona by ho také od úředníků museli získat. Licence by potom platila ještě několik let poté, co by zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku.