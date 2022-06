Do Producentské síně slávy vstoupí jako první Jiří Ježek. Stál za Černými barony

Před tím, než dnes dvaasedmdesátiletý Ježek založil vlastní společnost Space Films, působil od 70. let v Krátkém filmu. Tam se podílel na výrobě více než 100 hraných a dokumentárních titulů. Téměř všechny filmy, které vznikly v jeho soukromé společnosti, se zařadily do první desítky nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech. Jako producent se podílel na dokumentu Hlasy dětí (Voices of the Children) o dětech přeživších pobyt v koncentračním táboře Terezín, který získal v roce 1999 prestižní cenu Emmy za nejlepší historický dokument.