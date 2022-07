DPP otočí jednotlivé sedačky ve vlacích metra bokem ke směru jízdy

Z ankety DPP vyplynulo, že 63 procent respondentů jednotlivé sedačky preferuje a 48 procent z nich si na ně sedá vždy bokem bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 procent lidí si podle ankety sedá na jednosedačky podle aktuální situace a pouze necelých 14 procent vždy po nebo proti směru jízdy.

S úpravami na dalších soupravách se už podle technického ředitele DPP pro metro Marka Kopřivy začalo. V každé soupravě je nutné otočit 24 sedaček. „Plánujeme otočit polovinu jednosedaček v dalších 68 vlacích tak, aby byly do začátku podzimu, tj. přelomu září a října, dokončeny. Zůstane nicméně 13 souprav, kde jednosedačky nemůžeme otáčet. Jedná se totiž o jiný typ, s větším úhlem sklonu jejich kovového skeletu, pokud bychom je jednoduše otočili, zasahovaly by do ostění vagonu,“ vysvětlil.