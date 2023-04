DPP připravuje podklady pro tendr na nákup vozů pro automatizované metro C a D

Tendr by pak mohl být vyhlášen v příštím roce. Na kolik nákup více než 60 souprav vyjde, zatím není jasné. Novinářům to dnes řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Automatizace provozu na lince C pražského metra umožní podle něj podniku zkrátit intervaly. S vozy bez řidiče se pak počítá také na nyní stavěné trase D z Pankráce do Písnice. „Letos bychom chtěli dospět do nějaké finální fáze přípravy veřejné zakázky, to znamená, že bychom ji mohli vypsat někdy v první polovině příštího roku,“ řekl Witowski.

Nejstarší a nejvytíženější trasa C se podle něj pro automatizaci nabízí zejména proto, že zejména v centrálních úsecích, tedy zhruba od Nádraží Holešovice na Vyšehrad, je na hraně své kapacity. „Jediný způsob, jak ji navýšit je automatizace,“ sdělil ředitel.

Z celkového počtu nových vozů by byly necelé dvě desítky určeny pro budovanou trasu D a zbylé by postupně nahradily soupravy na trase C. Soupravy, které nyní jezdí mezi Hájemi a Letňany by se pak přesunuly na linku B a DPP by tak mohl začít vyřazovat ty nejstarší vlaky.

Délka souprav bude stejná jako u těch současných, pouze již nebudou mít oddělené vagóny, ale budou průchozí. „Navýšení kapacity bude dáno zejména tím, že budeme mít možnost zkrátit intervaly. Na trase C je špičkový interval okolo 115 sekund. V automatickém provozu by mohl být 80 sekund,“ řekl Witowski. Na nástupištích by pak zřejmě přibyly prosklené stěny, které automatizovaný provoz vyžaduje.

Na kolik nákup více než 60 souprav vyjde, zatím není jasné. „Náklady bych nerad odhadoval. Doba okolo nás je velmi turbulentní a ty odhady by mohly být velmi nepřesné,“ dodal Witowski.