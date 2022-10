Festival Das Filmfest letos vzdá hold režiséru Raineru Werneru Fassbinderovi

Festival se uskuteční v pražských kinech Lucerna, Atlas a Ponrepo, poté se přesune do Brna a poprvé i do Olomouce. V Brně se budou filmy promítat od 2. do 6. listopadu v kině Art a v Olomouci od 1. do 11. listopadu v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea. Letos mohou návštěvníci poprvé využít i cenově výhodné festivalové permanentky, uvedli pořadatelé. Součástí festivalu jsou podle nich opět školní projekce a všechny filmy jsou s českými a ve většině případů i s anglickými titulky.