Hotel Opatov v Praze 11 prochází rekonstrukcí, vznikne v něm 275 bytů

„Kdyby město takto významnou rekonstrukci připravovalo dnes, věřím, že by celý proces proběhl lépe,“ uvedl pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) s tím, že zakázka na zhotovitele stavby byla vypsána na konci minulého volebního období. Podle opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa (ANO) byla zakázka v roce 2018 připravena dobře, kvůli odkladům rekonstrukce se ale její cena zvýšila. „Daňový poplatník zaplatí mnohem víc, než by to stálo bez průtahů. Osobně se vsadím, že finální cena bude přes miliardu korun,“ sdělil.

K podobným účelům jako Hotel Opatov má v budoucnu sloužit i nedaleká bývalá ubytovna Sandra. Objekt vlastní a nyní rekonstruuje Praha 11. Revitalizace Sandry by měla být podle nyní platných smluv hotová do konce roku 2023 a vzniknout by mělo 174 bytů. První etapu rekonstrukce, zahrnující úpravy interiérů, provádí od roku 2019 firma Hochtief. Společnost ale práce nedokončila kvůli tomu, že do budovy zatéká. První etapa oprav měla stát podle upravené smlouvy 323,5 milionu korun bez DPH. Letos v květnu radní Prahy 11 schválili doplacení dalších několika milionů korun firmě za přerušení stavebních prací a za konzervaci stavby. Pro dokončení prací v interiéru jsou potřeba opravy vnějšku budovy, mimo jiné oprava střechy či zateplení pláště budovy. Zakázku na zhotovitele dalších úprav budovy radnice kvůli chybějícím financím zatím nevypsala.