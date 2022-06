Koncert písničkářů v Divadle Archa připomene 50 let od vzniku sdružení Šafrán

Prezentovat se budou i další hosté. Eva Suková, vystupující pod značkou Blondýna, uvede sbírku básní Rychlé občerstvení s fotografiemi Norbiho Kovácse. Ten pak se spoluhráči Olinem Nejezchlebou a Pavlem Fischerem představí debutové album jejich tria. Nedávné pětasedmdesátiny Vladimíra Mišíka připomene vinyl s nahrávkami ze 70. let Na okraji. Sean Barry představí své první sólové album Come Dance With Me, na kterém s ním hrají houslista Jan Hrubý a Jan Kolář. Svoji sbírku básní Poezie starého písničkáře pokřtí i Michael Janík. Do průběhu včera se zapojí také další hudebníci: Ondřej Konrád, Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer a Jan Štolba.