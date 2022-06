Kunsthalle Praha zahájí cyklus výstav o sběratelství umění

Cílem je představit rozmanité přístupy ke sběratelství na příkladech domácích i zahraničních soukromých sbírek. Chce odpovědět na otázky kdo, co a proč sbírá, jaké jsou vztahy mezi sběrateli a umělci anebo jak koexistují soukromé sbírky s těmi veřejnými. Nabídne pohled do uměleckých sbírek, které jsou jen zřídka přístupné veřejnosti.

Kunsthalle Praha sídlí na pražském Klárově a vybudovala ji nadace The Pudil Family Foundation manželů Petra a Pavlíny Pudilových. Disponuje vlastní sbírkou umění, která se zaměřuje na moderní, poválečné a současné umění. Veřejnosti se Kunsthalle Praha otevřela v únoru, pořadatelé uvádějí, že během prvních čtyř měsíců do Kunsthalle zavítalo 45 000 lidí. Zahajovací výstavu Kinetismus: 100 let elektřiny v umění prodloužili do 29. srpna.