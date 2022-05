Letiště Praha přijme kvůli rostoucímu provozu 200 nových zaměstnanců

Skupina Letiště Praha, do níž patří společnosti Letiště Praha, Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics, v uplynulých dvou letech naopak propustila dohromady kolem 600 zaměstnanců, což bylo vyústěním velkého omezení provozu. Zatímco před krizí letiště v roce 2019 odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů, v roce 2020 to bylo 3,6 milionu. Propouštění bylo podle letiště nutné kvůli snižování nákladů a zároveň udržení dlouhodobých investic.

Pražské letiště nabídne během letní sezony přímé lety do 148 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.