Letní festivaly populární hudby oznamují hlavní hvězdy a doprovodné programy

V areálech návštěvníci naleznou stanová městečka, stánky s reklamními předměty kapel nebo občerstvení. Pořadatelé počítají s tím, že lidé utratí za pití a jídlo méně než v předchozích letech. Vyplynulo to z jejich vyjádření.

Důvodem menšího zájmu o občerstvení jsou vysoké ceny, které zaregistrovali pořadatelé festivalů už loni. Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People, tehdy sdělil, že jde o věc, kterou oni neovlivní, protože jde o externí dodavatele. „Zdražuje všechno. Průměrně tady u nás za čtyři dny utratí tři tisíce korun. Ovšem zahraniční hudební festivaly jsou ještě mnohem dražší,“ uvedl.

Na festivalu Rock for People , který se bude konat 8. až 11. června v Hradci Králové, vystoupí Muse, Slipknot, The 1975 nebo americký muzikant Machine Gun Kelly. V doprovodném programu opět bude oblíbený AZ kvíz s Alešem Zbořilem nebo divadelně-taneční představení Muž z Malty v podání Dekkadancers.

Dvě velká pódia nabídne putovní festival Hrady CZ, série koncertů na osmi českých a moravských hradech začne 14. a 15. července na středočeském Točníku. Pokračovat bude na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a Bezdězu. Vedle účinkujících, jako jsou Kabát, Kryštof, No Name či Anna K., Hrady CZ spojují hudební zážitek s návštěvou jednotlivých hradních památek, karnevaly a maškarními průvody s vyhlášením nejlepších masek. Zájemci se budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, na sportovní fanoušky čekají hřiště v areálech festivalu.