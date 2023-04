Lidé se dostanou v Praze 7 pěšky z Veletržní do Argentinské novým podchodem

Náklady jsou zhruba 31,1 milionu korun. Na dotaz ČTK to odpověděli mluvčí SŽ Jan Nevola a magistrátu Vít Hofman. Holešovice jsou v této části po desetiletí rozděleny železnicí, a lidé se musí z jedné části do druhé vydat dlouhou oklikou nebo MHD. Výstavba podchodu je součástí rekonstrukce trati z centra metropole na letiště a dále na Kladno. Na území Bubnů-Zátor vznikne nová čtvrť.

Cesta do podchodu povede od Památníku ticha a následně lidé projdou podchodem pod provizorní kolejí, který vyústí v Argentinské ulici. Celková délka podchodu bude zhruba 430 metrů. Po dokončení jej bude mít ve správě městská firma Technická správa komunikací (TSK).

„V předstihu jsme v lokalitě umístili prefabrikát budoucího tělesa železničního náspu, který umožní zřídit průchod pod provizorní kolejí pro vlaky v trase Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou. Hlavní část prací proběhne od srpna do září letošního roku,“ uvedl Nevola.

Lidé dnes kvůli železnici z Veletržní do Argentinské musí celou lokalitu Bubnů-Zátor obcházet buď z jihu kolem stanice metra C Vltavská, nebo ze severu ulicí Železničářů. V obou případech jde o cestu dlouhou zhruba 1,5 kilometru. Druhou možností je objet oblast tramvajemi.

O propojení lokalit se mluví už několik let. Před zhruba třemi roky například vznikl nápad na vybudování provizorní lávky. Z toho nakonec sešlo, neboť by zasahovala do pásma vedení vysokého napětí.