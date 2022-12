Lidé si dnes a v sobotu mohou prohlédnout evropskou kosmickou agenturu v Praze

EUSPA se přestěhovala do Prahy z Bruselu 6. září 2012 ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA). V příštích letech ji ale čeká další stěhování, tentokrát ale jen v rámci české metropole. Během tří let by agentura měla postupně opustit své současné sídlo v Holešovicích, které je po loňském rozšíření agentury kapacitně nedostatečné. Novým sídlem by se měl po dostavbě stát dosud nedokončený objekt Nová Palmovka, k čemuž na konci srpna podepsali zástupci EUSPA, státu a hlavního města smlouvu o budoucí nájemní smlouvě. Komplex Nová Palmovka začala před osmi lety stavět Praha 8, ale nedokončila jej.