Majetkový úřad draží znovu Palác Broadway, vyvolávací cena je přes miliardu

„Pokud by v aukci padl alespoň jeden příhoz a aukce skončila úspěšně, ÚZSVM s ohledem na uzavřenou smlouvu, kterou převzal společně s budovou od tehdejší Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), osloví stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší podané nabídky,“ uvedla dnes Tesařová. Pokud by nájemce do tří měsíců právo nevyužil, ÚZSVM by uzavřel smlouvu s vítězem elektronické aukce. Nájemce bude mít možnost budovu odkoupit i v případě, že v aukci opět nikdo nepřihodí,