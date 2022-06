Majetkový úřad zkusí napotřetí prodat v aukci pražský Palác Broadway

V současnosti prostory funkcionalistické stavby paláce využívá Divadlo Broadway. Majitelem Divadla Broadway je Oldřich Lichtenberg, který po březnové aukci ČTK řekl, že palác koupit chtít nebude kvůli smlouvě, jíž je palác zatížen a kvůli níž by ještě několik desítek let majiteli nevydělával. To je podle něj také důvod, proč se palác v dražbě opakovaně nedaří prodat.