Muzikál Noc na Karlštejně 24. června otevře novou scénu na Občanské plovárně

Po desítce představení se muzikál napsaný podle příběhu Jaroslava Vrchlického přesune do Mělníka, kde ho na letní scéně budou hrát od 28. července do 10. srpna. Novináře o tom dnes informovaly zakladatelka pořádající agentury Divinus a herečka Kateřina Brožová.

„Když mi bylo 22 let, tak jsem hrál na Karlštejně v té prapůvodní Vrchlického hře Peška. Po letech mě pak oslovili s rolí Karla IV, kterého jsem v Hudebním divadle Karlín hrál 14 let. Kromě toho v tom ještě hostuju v pardubickém divadle a pořád mě to baví,“ řekl ČTK Štěpánek.