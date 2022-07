Na letišti se kvůli předsednictví dočasně uzavře parkoviště u terminálu 2

ČR se předsednictví ujala dnes. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi Prahou a Bruselem mělo pohybovat přes 6000 lidí. To zatíží současné letové kapacity na trase. Z Prahy na bruselské letiště Zaventem v současnosti létají pouze aerolinky Brussels Airlines, které však budou během prázdnin vypravovat pouze jeden spoj denně. To ale zřejmě nebude stačit náporu cestujících, část z nich tak bude muset využívat například další linku Ryanairu, která létá z Prahy do města Charleroi, jež je od Bruselu vzdáleno přes 60 kilometrů, nebo leteckých linek s přestupem. Pro delegáty z okolních zemí je podle vlády variantou také vlakové či automobilové spojení. Na podzim by se situace už měla zlepšit, protože Brussels Airlines budou vypravovat až tři spoje denně.