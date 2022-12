Na trase C pražského metra bude modernizováno bezpečnostní zařízení

„Mohlo by se to zdát jako technický detail, ale to zabezpečovací zařízení je klasické tzv. reléové, které je známé třeba ze starých železničních stanic, a je z roku 1974. Je to významné v tom, že s modernizací zabezpečovacího zařízení na tzv. elektronické stavědlo budeme mít část metra C a této technologie už připravenu na automatizaci linky C, tedy na provoz metra bez řidiče,“ řekl Scheinherr. Metro na lince C by mělo být automatizováno po dokončení linky D z Pankráce do Písnice, tedy zhruba za sedm let.