Ve Stromovce má být po přestavbě trati na letiště místo kolejí cyklostezka

Magistrát, Praha 7 a Správa železnic (SŽ) podepíší memorandum o budoucím převodu pozemků na město. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Stavba železnice by měla začít v příštím roce a má být zprovozněna v roce 2028.

„Pozemky budou opuštěny, proto jsme se v rámci memoranda dohodli, že by pozemky SŽ přednostně převedla Praze a my je mohli začlenit do Stromovky a rozšířit o ně její plochu a vybudovat zde promenádu a zeleň,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Hlavní město a radnice Prahy 7 chtějí podle dokumentu využít příležitosti k vytvoření volnočasové zelené promenády a cyklostezky. V memorandu je proto navrženo, aby SŽ po dokončení stavby pozemek jako trvale nepotřebný pro provozování železniční dopravy převedla do vlastnictví Prahy. Následně by jej měla svěřený Praha 7.

Kompletní úprava nyní jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle odhadu Správy železnic měla podle dřívějších odhadů vyjít na zhruba 40 miliard korun. Nové spojení by mělo umožnit interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech.