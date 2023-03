Na vrchol Petřínské rozhledny by se mohla vrátit svatováclavská koruna

Do diskuse o jejím možném návratu plánuje město zapojit také veřejnost. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09). Petřínská rozhledna se prvním návštěvníkům otevřela 20. srpna 1891 u příležitosti jubilejní První zemské výstavy v Praze.

Koruna na vrcholu rozhledny symbolizovala českou státnost a království. Pokud by se město rozhodlo ji vrátit, tak přestože se ta původní nedochovala, nebude podle Pospíšila problém s vytvořením přesné kopie. Kromě fotografií by mělo mít město k dispozici také technickou dokumentaci. Město společně se svou firmou Prague City Tourism (PCT), která má rozhlednu na starosti, plánují rekonstrukci interiérů. O rozsahu oprav se nyní jedná.

Do rozhodování, zda se koruna vrátí, by se podle Pospíšila měla zapojit i veřejnost. „Není to nutnost, ale ne každý Pražan si je vědom, že původně (rozhledna) vypadala jinak. Koruna jí dávala zcela jinou vizualitu. Není to nutnost, ale je to úvaha, kterou chci podrobit veřejné debatě,“ řekl Pospíšil.