Národní technické muzeum hledá vysloužilé spotřebiče. Dárci dostanou vstupenky

Ve třech etapách naplánovaných do konce roku dárci spotřebičů dostanou poukázky na nákup nového spotřebního zboží a volné roční vstupenky do muzea. NTM o tom dnes informovalo ČTK.

Lidé mohou muzeu svůj spotřebič nabídnout od 3. dubna. „Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad apod.) a zašlete e-mailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz ,“ radí NTM. Kurátoři budou hodnotit nabídky zaslané v tříměsíčních obdobích do konce června, do konce září a do konce letošního roku.

V každé ze tří etap NTM vybere pět spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro svoje sbírky. Dárci za ně od systému kolektivního sběru elektroodpadu Elektrowin dostanou poukázku 500 korun na nákup spotřebního zboží a od NTM dvě vstupenky do muzea s roční platností. Do konce března 2024 pak kurátor vybere pro sbírky nejpřínosnější spotřebič a jeho majitel získá poukázku na nákup spotřebního zboží za 5000 Kč.

„Šance pro zapsání nabízeného předmětu do sbírek zvyšuje jeho kompletnost, a to i v podobě dochovaných originálních obalů, návodů a účtenek dokládající místo a rok jejich koupě,“ uvedla kurátorka soutěže a sbírky Technika v domácnosti Lucie Střechová. V minulých letech se tak v soutěži do sbírek NTM dostal vysavač s prodejním názvem Elektrostar z roku 1931, který se dochoval s kompletním příslušenstvím v původním dřevěném kufříku s kupní dokumentací. Muzeum takto získalo také elektrickou vařenku výroby Romo Fulnek z druhé poloviny 50. let minulého století, která se dochovala jako původní vybavení bytového domu v Trutnově. Vařenka je kombinovaný spotřebič s elektrickou plotýnkou a vnořenou nádobou, ve které se dalo vařit i péct.