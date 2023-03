Kladenská nemocnice využívá v případě léčby mrtvice i umělou inteligenci

Umělá inteligence poskytne podle mluvčí radiologům i neurologům rychlé a relativně přesné zhodnocení snímků z počítačového tomografu. „Právě rychlost je v tomto případě naprosto zásadním předpokladem úspěšné léčby. Každou minutu od vzniku cévní mozkové příhody odumírají až dva miliony mozkových buněk, a lékaři si tak nemohou dovolit žádné prodlení. Aby se co nejvíce minimalizoval počet chyb, stále častěji se do rozhodovacího procesu zařazuje strojové rozpoznávání obrazu,“ uvedl vedoucí lékař iktového centra kladenské nemocnice Richard Brzezny.

Výsledky analýzy program odesílá do minuty, a to nejen do počítače, ale třeba i na telefon či tablet lékaře. Kromě potvrzení mozkové příhody dokáže určit objem nezvratného poškození mozku, najde uzávěry velkých cév a vypočítá rozsah poškozených a kriticky ohrožených tkání. Zásadní je pro lékaře rozhodnutí, zda je nutné podat nitrožilní látku rozpouštějící sraženinu nebo případně pacienta přepravit na pracoviště, kde je možné sraženinu vyndat mechanicky. Právě s tímto rozhodnutím umělá inteligence pomáhá.