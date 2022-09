Nabíječky elektromobilů budou v Praze provozovat soukromníci na základě koncese

Radní podle něj vybrali variantu s koncesí proto, že je méně riziková a umožní městu ovlivňovat parametry jako třeba to, zda bude jedna koncese, nebo několik, a na kolik let bude udělena. V případě, že jich bude přiděleno několik, majitelé elektromobilů své vozy budou moci nabíjet u kteréhokoliv provozovatele.

U založení společného podniku by město do něj muselo finance či infrastrukturu a proces by byl podle primátora nevratný. Variantu, že by je provozoval magistrát sám, radní zavrhli proto, že se jedná o oblast s dynamickým vývojem. „Bylo by příliš riskantní, aby do toho město šlo samo bez soukromého partnera,“ řekl Hřib.