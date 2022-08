Nová výstava ukáže výrobky, které z Československa putovaly do Orientu

Expozice ukáže například orientální předměty přivezené před dekádami do Československa, stejně jako tuzemské výrobky určené pro tyto země, sdělili zástupci Akademie věd ČR (AV) v tiskové zprávě. Lidé mohou expozici navštívit od 23. srpna do 6. listopadu v Galerii Věda a umění na Národní třídě v Praze.

„Výstava představí zajímavé předměty dovezené z Orientu cestovateli a vědci, stejně jako československou produkci inspirovanou orientálními motivy a výrobky určené pro export do těchto zemí,“ uvedla spoluautorka výstavy, historička Adéla Jůnová Macková. „Například exoticky znějící název bangle označuje uzavřené párové kruhové náramky hinduistických žen. Jednalo se o symbol života a pevnosti manželství. Bangle vyráběné ze skla byly významným vývozním artiklem z Jablonce nad Nisou do Indie a Pákistánu, a to od druhé poloviny 19. století až do meziválečných časů,“ uvedla Jůnová Macková, která pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV.