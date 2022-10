Nový bytový dům Prahy 7 na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou nabídne 60 bytů

Náklady budou 170 milionů korun a vzniknout by měl do čtyř let. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Martin Vokuš. Autory domu jsou architekti ze studia Apropos Architects, kteří zvítězili v mezinárodní soutěži.

„Byty budou určeny pro seniory či lidi se zdravotním omezením, ale budou zde také startovací byty pro mladé rodiny a samoživitele nebo služební byty pro klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči. Byty jsou proto navrženy v modulovém řešení, aby bylo možné jejich snadné spojení do větších celků pro potřeby vícečlenných rodin,“ uvedl místostarosta Pavel Zelenka (Praha 7 Sobě).

Bytový dům bude mít šest nadzemních podlaží a jedno takzvaně ustoupené do ulice Železničářů a pět plných a jedno ustoupené podlaží do ulice Za Papírnou. Podoba domu odkazuje na industriální minulost Holešovic. V budově je navrženo přes 60 bytových jednotek převážně o velikosti 1+kk do 30 metrů čtverečních. Z toho 30 procent tvoří bezbariérové byty. Součástí je široká pavlač do dvora a společná místnost s přístupem do zahrady ve vnitrobloku.

Dům má navrženy zelené střechy a počítá se také s fotovoltaickými panely, které budou využity k úspoře společné spotřeby energie v domě. Na střešní terase budou moci nájemníci pěstovat byliny a zeleninu. V parteru domu budou obchody a občanská vybavenost.

Peníze na výstavbu chce městská část získat z magistrátního fondu rozvoje dostupného bydlení. Dům vyjde na 170 milionů korun, stát by měl do čtyř let, avšak bude záležet také na délce povolovacího procesu.