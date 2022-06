Nový systém placení dopravy zatím odsouhlasilo přes 700 středočeských obcí

Například Beroun platí ročně přes 12 milionů korun, nově by to mělo být přes pět milionů korun, naopak Příbram by místo nulového příspěvku měla dávat podle návrhu kolem osmi milionů korun. Kladnu, které dohodu s krajem odmítá a řeší jeho návrh s právníky, podle Boreckého hrozí, že v létě omezí některé expresní spoje mezi Kladnem a Prahou. „Neznamená to, že Kladno odřízneme od Prahy,“ dodal Borecký. Podle ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeňka Šponara by se prodloužily některé intervaly a některé spoje by se převedly do okolních obcí.