Open Air koncert České filharmonie se 22. června vrátí na Hradčanské náměstí

„Program akce věnované památce dirigenta Jiřího Bělohlávka v duchu jazzových, filmových a muzikálových inspirací sestavil britský dirigent Wayne Marshall. Sólistou večera bude houslista a koncertní mistr ČF Jan Mráček, jenž loni získal Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let,“ informoval mluvčí ČF Luděk Březina.

Open Air koncert, na který je vstup volný, otevře předehra z muzikálové operety Candide Leonarda Bernsteina. Spolu s ní zazní suita vytvořená ze tří tanečních epizod Bernsteinova muzikálu On the Town. Od Bernsteinova vzoru George Gershwina Česká filharmonie provede Američana v Paříži, který je ovlivněn Gershwinovým pobytem ve francouzské metropoli, a Kubánskou předehru, jejímž předobrazem byla jeho dovolená v Havaně. Kuba inspirovala i Artura Márqueze, jednoho z nejznámějších mexických skladatelů současnosti. Na Hradčanském náměstí zazní jeho Danzón č. 2, který potěší všechny milovníky původní mexické hudby a temperamentních tanců.

Skladba Across the Stars Johna Williamse zase udělá radost především fanouškům filmové série Hvězdné války. Do prostřední rumunských a maďarských kapel posluchače v závěru koncertu přenesou Cikánské melodie Pabla de Sarasate. Své virtuosní umění v nich předvede Jan Mráček. Koncertní mistr ČF a člen Lobkowicz Tria hraje na housle italského houslaře Carla Fernanda Landolfiho vyrobené v Miláně roku 1758.