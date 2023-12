Oprava kolejí zastaví o víkendu pražské tramvaje na dvou trasách

Tramvaje mezi Ohradou a Palmovkou pojedou po náhradních trasách. Linka číslo 1 ve směru od Sídliště Petřiny pojede z Palmovky přes zastávky Libeňský zámek, Bulovka, Kobylisy a Ládví do Sídliště Ďáblice. Tramvaj číslo 10 pojede ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Biskupcova přes Ohradu, Vozovnu Žižkov do zastávky Spojovací. Linka číslo 14 bude z Palmovky prodloužena přes Balabenku, následně pojede přes Vysočany a okolo vozovny v Hloubětíně do konečné na Lehovci. Linka číslo 19 ve směru z Pankráce pojede z Biskupcovy přes Ohradu do Vozovny Žižkov.