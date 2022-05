Plakety v Praze připomínají popraveného odbojáře i emigranta odvlečeného Sověty

Památku Josefa Charváta, který byl popraven ve 26 letech, uctili lidé ve Svatovítské ulici v Praze 6. Podle historika Prokopa Tomka se Charvát zapojil do protikomunistického odboje tím, že se v květnu 1949 zúčastnil pokusu o osvobození politických vězňů z věznice Litoměřice. Po neúspěšné akci byl i se svojí ženou Vlastou zatčen. Charvát byl odsouzen k trestu smrti a 5. listopadu 1949 na Pankráci popraven. Charvátova manželka Vlasta, která během výslechů potratila, byla odsouzena na doživotí. Z vězení se dostala až po mnoha letech. Odešla do emigrace a do Československa se vrátila po roce 1989.