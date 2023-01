Plošinu pro vozíčkáře ve stanici metra C Nádraží Holešovice nahradí výtah

Výstavbu zahájí dopraví podnik (DPP) v sobotu 21. ledna a práce potrvají do letošního června. Výstup ze stanice bude v sobotu a neděli 21. a 22. ledna možný pouze do ulice Plynární. Po dobu výstavby uzavře podnik výstup o třech víkendech. Stavba výtahu vyjde na 19 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Dopravní podnik nyní buduje výtah také ve stanici metra A Jiřího z Poděbrad.