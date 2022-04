Praha 17 chce vypsat nový tendr na stavbu domu s pečovatelskou službou v červnu

Praha 17 projekt připravuje asi deset let. Zakázku, kterou na začátku roku vyhrála společnost Metrostav DIZ, zastupitelstvo v březnu zrušilo. „Chceme, aby zhotovitele vybíralo nově zvolené zastupitelstvo po volbách,“ řekla starostka městské části Alena Kopejtková (ODS). Komunální volby se v Česku uskuteční letos, a to 23. a 24. září. Nynější vedení Řep podle Kopejtkové plánuje schválit vypsání nové veřejné zakázky na novostavbu sociálního zařízení během června. Vítěz tendru by tak podle ní mohl být známý v říjnu nebo v listopadu.